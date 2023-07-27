Рада прекратила полномочия депутата от «Слуги Народа» Юрия Аристова

Отставку Юрия Аристова поддержали 320 депутатов.

В ходе заседания 27 июля Верховная Рада прекратила депутатские полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова.

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 81 Конституции Украины, Верховная Рада Украины постановляет:

Досрочно прекратить полномочия народного депутата Украины Аристова Юрия Юрьевича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия «Слуга Народа», в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

«За» проголосовали 320 депутатов.

Ранее Руслан Стефанчук сообщил, что Юрий Аристов составляет мандат народного депутата.

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