Рада прекратила полномочия депутата от «Слуги Народа» Юрия Аристова

В ходе заседания 27 июля Верховная Рада прекратила депутатские полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова.
В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 81 Конституции Украины, Верховная Рада Украины постановляет:
Досрочно прекратить полномочия народного депутата Украины Аристова Юрия Юрьевича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия «Слуга Народа», в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.
«За» проголосовали 320 депутатов.
Ранее Руслан Стефанчук сообщил, что Юрий Аристов составляет мандат народного депутата.
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