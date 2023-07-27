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Верховная Рада приняла закон об отборе судей Конституционного Суда с участием международных экспертов

Парламент принял закон о новых правилах конкурса в Конституционный Суд Украины, в котором примут участие даже представители Венецианской комиссии.

МВФ согласовал подход, когда чиновникам не нужно декларировать недвижимость в аренде рыночной стоимостью менее 130 тысяч грн, - Анастасия Радина

Однако вопрос, как будут определять настоящую стоимость арендуемого объекта – еще нуждается в доработке, заявила Анастасия Радина.

Для чиновников упростят декларирование объектов недвижимости, зарплаты и валютных счетов за границей

Антикоррупционный комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о возобновлении декларирования, упрощающий декларирование недвижимости и большой зарплаты.

У чиновников и должностных лиц будет три месяца, чтобы подать декларацию: для кого предусмотрели исключение

Кто и когда из должностных лиц должен подать электронную декларацию, - Рада готовится одобрить законопроект.

НАПК ограничат в праве предоставлять разъяснения по всем вопросам

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  1. В Украине

Рада прекратила полномочия депутата от «Слуги Народа» Юрия Аристова

13:23, 27 июля 2023
Отставку Юрия Аристова поддержали 320 депутатов.
Рада прекратила полномочия депутата от «Слуги Народа» Юрия Аристова
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В ходе заседания 27 июля Верховная Рада прекратила депутатские полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова.

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 81 Конституции Украины, Верховная Рада Украины постановляет:

Досрочно прекратить полномочия народного депутата Украины Аристова Юрия Юрьевича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия «Слуга Народа», в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

«За» проголосовали 320 депутатов.

Ранее Руслан Стефанчук сообщил, что Юрий Аристов составляет мандат народного депутата.

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