Рада приняла изменения к законодательству о повышении эффективности использования земель

Речь идет об использовании земельных участков при реорганизации ГП в АО.

В четверг, 27 июля, Верховная Рада приняла изменения в законодательство о повышении эффективности использования земель физическими лицами и субъектами государственного сектора экономики №7588. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.

Решение поддержало 258 депутатов.

Речь идет об использовании земельных участков при реорганизации ГП в АО.

запрещается передача земельных участков государственной и коммунальной собственности в постоянное использование ведения товарного сельскохозяйственного производства; определяется порядок переоформления права постоянного пользования земельными участками государственного предприятия, превращающегося в юридическое лицо другой организационно-правовой формы, в право аренды; вводится передача в субаренду земельных участков государственной собственности, арендуемых государственными предприятиями, исключительно на земельных торгах и т.д.

Несколько дней рассматривались поправки к этому законопроекту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.