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  1. В Украине

В Киеве «на горячем» поймали взяточника, обещавшего водителям ускорить процедуру регистрации авто

16:45, 27 июля 2023
За 3 тысячи гривен мужчина обещал повлиять на работников сервисного центра МВД.
В Киеве «на горячем» поймали взяточника, обещавшего водителям ускорить процедуру регистрации авто
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который обещал водителям повлиять на работников сервисного центра МВД для ускорения процедуры регистрации авто. Свои услуги он оценил в 3 тысячи гривен, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

33-летнему киевлянину доложено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

При получении неправомерной выгоды от «клиента» мужчину задержали. По результатам обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли доказательства его преступной деятельности.

Мужчине избрана мера пресечения в виде залога.

В настоящее время проверяется причастность должностных лиц территориального сервисного центра столицы к коррупционному правонарушению.

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