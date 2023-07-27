У Києві «на гарячому» спіймали хабарника, який обіцяв водіям пришвидшити процедуру реєстрації авто

За 3 тисячі гривень чоловік обіцяв вплинути на працівників сервісного центру МВС.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який обіцяв водіям вплинути на працівників сервісного центру МВС для пришвидшення процедури реєстрації авто. Свої послуги він оцінив у 3 тисячі гривень, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

33-річному киянину повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Під час отримання неправомірної вигоди від «клієнта» чоловіка затримали. За результатами обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили докази його злочинної діяльності.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Наразі перевіряється причетність посадових осіб територіального сервісного центру столиці до корупційного правопорушення.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.