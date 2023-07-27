Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
МВФ погодив підхід, коли чиновникам не треба декларувати нерухомість в оренді ринковою вартістю менше 130 тисяч грн, - Анастасія Радіна

Однак питання, як будуть визначати справжню вартість орендованого об’єкта – ще потребує доопрацювання, заявила Анастасія Радіна.

У Раді вирішили, що настав час передати адміністрування домену GOV.UA іншим суб’єктам

Верховна Рада ухвалила зміни в адмініструванні доменних імен у домені GOV.UA.

Верховна Рада визначить, що є днем початку здійснення дисциплінарного провадження стосовно судді

Верховна Рада готується прийняти в цілому закон про відновлення розгляду скарг на суддів, яким змінять і процедуру дисциплінарного провадження: чи вплине це на можливість виходу у відставку.

У чиновників буде 3 місяці на подання електронних декларацій

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про відновлення декларування – що це означає для посадовців.

Неможливість використання права на звернення до субʼєкта влади для впливу на обовʼязковість виконання судового рішення, — позиція ВС

Реалізація конституційного права на звернення громадян не може бути підставою для відступу від конституційної гарантії щодо обов`язковості виконання судового рішення: Верховний Суд.

  1. В Україні

У Києві «на гарячому» спіймали хабарника, який обіцяв водіям пришвидшити процедуру реєстрації авто

16:45, 27 липня 2023
За 3 тисячі гривень чоловік обіцяв вплинути на працівників сервісного центру МВС.
У Києві «на гарячому» спіймали хабарника, який обіцяв водіям пришвидшити процедуру реєстрації авто
Джерело фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який обіцяв водіям вплинути на працівників сервісного центру МВС для пришвидшення процедури реєстрації авто. Свої послуги він оцінив у 3 тисячі гривень, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

33-річному киянину повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Під час отримання неправомірної вигоди від «клієнта» чоловіка затримали. За результатами обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили докази його злочинної діяльності.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Наразі перевіряється причетність посадових осіб територіального сервісного центру столиці до корупційного правопорушення.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Суслова
    Владлена Суслова
    суддя Господарського суду Харківської області