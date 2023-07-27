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  1. В Україні

В Україні 9% мостів мають аварійний стан, — Мінінфраструктури

19:40, 27 липня 2023
До того ж, 16% мостів мають обмежено працездатний стан – йдеться про близький до найгіршого стан.
В Україні 9% мостів мають аварійний стан, — Мінінфраструктури
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Комісія з перевірки стану мостових споруд представила попередні висновки щодо стану 24 тисяч мостів з понад 28 тисяч наявних в Україні. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За результатами перевірки, 9% мостів в Україні мають аварійний стан.

Крім того:

  • 16% мостів мають обмежено працездатний стан – йдеться про близький до найгіршого стан;
  • 50% мостів, які мають найкритичніший стан, не обстежувались останні три роки.

Зазначається, що Комісія напрацювала основні рекомендації, які будуть використанні у звіті за результатами роботи, для розробки необхідних урядових рішень. Серед іншого, йдеться про:

  • Встановлення на мостах, що перебувають у непрацездатному стані автоматизованих систем моніторингу їх технічного стану;
  • Накопичення технічної інформації про стан всіх мостів в єдиній системі;
  • Створення резервних ресурсів на випадок аварійної ситуації. Йдеться про тимчасові модульні конструкції, які можуть використовуватись у випадках порушення функціонування мосту.

Окрім того, за час роботи Комісія вже оглянула мости в Києві, Житомирі, Рівному, Черкасах та Кіровоградській області. Йдеться про споруди, які мають найбільш критичний стан.

«Ключове, що бачимо після візитів в регіони – багато дефектів та пошкоджень мостів можна було б попередити, якби балансоутримувачі виконували свої функції з утримання мостів. Натомість відсутність протиаварійних заходів, огляду та обстежень, призводить до ситуації, коли у нас така велика кількість мостів в критичному стані», – додав заступник міністра Сергій Деркач.

Серед іншого, з’ясовано, що органи місцевої влади не мають інформації про експлуатаційний стан близько 35% мостів.

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