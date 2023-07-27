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  1. В Украине

В Украине 9% мостов имеют аварийное состояние, — Мининфраструктуры

19:40, 27 июля 2023
К тому же, 16% мостов имеют ограниченно трудоспособное состояние – речь идет о близком к самому худшему состоянию.
В Украине 9% мостов имеют аварийное состояние, — Мининфраструктуры
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Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений представила предварительные выводы о состоянии 24 тысяч мостов из более чем 28 тысяч имеющихся в Украине. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По результатам проверки, 9% мостов в Украине имеют аварийное состояние.

Кроме того:

  • 16% мостов имеют ограниченно трудоспособное состояние – речь идет о близком к худшему состоянию;
  • 50% мостов, имеющих критическое состояние, не обследовались последние три года.

Комиссия наработала основные рекомендации, которые будут использованы в отчете по результатам работы, для разработки необходимых правительственных решений. Среди прочего речь идет о:

  • Установка на мостах, находящихся в нетрудоспособном состоянии автоматизированных систем мониторинга их технического состояния;
  • Накопление технической информации о состоянии всех мостов в единой системе;
  • Создание резервных ресурсов в случае аварийной ситуации. Речь идет о временных модульных конструкциях, которые могут использоваться в случаях нарушения функционирования моста.

Кроме того, за время работы Комиссия осмотрела мосты в Киеве, Житомире, Ровно, Черкассах и Кировоградской области. Речь идет о сооружениях, имеющих наиболее критическое состояние.

«Ключевое, что мы видим после визитов в регионы – многие дефекты и повреждения мостов можно было бы предупредить, если бы балансодержатели выполняли свои функции по содержанию мостов. Однако отсутствие противоаварийных мер, осмотра и обследований приводит к ситуации, когда у нас такое большое количество мостов в критическом состоянии», – добавил замминистра Сергей Деркач.

Среди прочего, установлено, что органы местной власти не располагают информацией об эксплуатационном состоянии около 35% мостов.

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