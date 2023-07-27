Мова про використання земельних ділянок при реорганізації ДП у АТ.

У четвер, 27 липня, Верховна Рада прийняла зміни до законодавства щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки №7588. Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

Рішення підтримало 258 депутатів.

Мова про використання земельних ділянок при реорганізації ДП у АТ.

забороняється передача земельних ділянок державної та комунальної власності у постійне користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; визначається порядок переоформлення права постійного користування земельними ділянками державного підприємства, що перетворюється на юридичну особу іншої організаційно-правової форми, на право оренди; запроваджується передача в суборенду земельних ділянок державної власності, які орендуються державними підприємствами, виключно на земельних торгах тощо.

Кілька днів розглядалися поправки до цього законопроєкту.

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