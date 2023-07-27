Международный олимпийский комитет отреагировал на скандал с дисквалификацией Ольги Харлан

МОК призвал спортивные федерации проявлять деликатность во время соревнований между украинскими спортсменами и россиянами, которые выступают как нейтральные лица.

Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации проявлять деликатность во время соревнований между украинскими спортсменами и россиянами, которые выступают как нейтральные лица. Об этом сообщает France 24.

«Мы призываем международные федерации подходить к ситуациям, связанным с украинскими и отдельными нейтральными спортсменами, с необходимой степенью деликатности. Мы по-прежнему полностью солидарны с украинскими спортсменами», - говорится в заявлении МОК.

Ранее мы писали, что украинскую фехтовальщицу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.

Добавим, что Украина будет оспаривать дисквалификацию Ольги Харлан по чемпионату мира по фехтованию.

Также стало известно, что Украина предупреждала организаторов Чемпионата мира по фехтованию об отказе от рукопожатия с российскими атлетами.

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