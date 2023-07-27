Українську фехтувальницю Харлан дискваліфікували після відмови потиснути руку росіянці, відео

Ольга Харлан після перемоги над росіянкою відмовилася тиснути їй руку – за це українці зарахували технічну поразку.

Керівництво Міжнародної федерації фехтування (FIE) вирішило дискваліфікувати українку Ольгу Харлан після впевненої перемоги над спортсменкою з рф Ганною Смирновою. Про це йдеться на офіційному сайті турніру.

FIE зарахувала українській фехтувальниці технічну поразку, а на сайті з'явилася позначка exclusion – виключена.

Як повідомив журналіст Марко Аркарі, організатори змагань дискваліфікували українку за «неповагу» до росіянки.

Після відмови від рукостискання росіянка залишилася чекати на місці гри. Її команда подала протест, а фехтувальник просиділа понад 50 хвилин в очікуванні вердикту. Однак тоді судді вирішили не карати Харлана.

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