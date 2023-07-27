Україна буде оскаржувати дискваліфікацію Ольги Харлан з чемпіонату світу з фехтування

Розгляд апеляції відбудеться у найближчі дні, але мова про повернення на змагання вже не йде.

Федерація фехтування України відреагувала на дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан.

Так, президент Федерації Михайло Ілляшев заявив, що Україна буде оскаржувати дискваліфікацію Харлан. Розгляд апеляції завершиться днями.

«Ми повністю підтримуємо Харлан. Зараз ми готуємо протест. Будемо оскаржувати це рішення, бо безпосередньо суддя, який судив поєдинок, він «чорну картку» не давав і не дискваліфіковував. Це вже потім почалися «підкилимні ігри» і ця дискваліфікація з'явилася вже після того, як була визначена наступна суперниця», - заявив Ілляшев.

За його словами, Україна розраховує, що розгляд апеляції відбудеться у найближчі дні, але мова про повернення на змагання вже не йде.

Додамо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що дискваліфікація скасували. Однак цю інформацію спростували у Федерації фехтування.

Раніше ми писали, що українську фехтувальницю Харлан дискваліфікували після відмови потиснути руку росіянці.

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