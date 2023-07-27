Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про відновлення декларування

У чиновників буде 3 місяці на подання електронних декларацій, якщо проект підтримають в другому читанні.

27 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект 9534 про відновлення декларування. Так, чиновники, судді й інші посадовці, які у 2022 – 2023 роках не подали електронну декларацію, мають подати її не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності новим законом.

При цьому, чиновників і посадовців звільнять від обов’язку подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані та повідомлення про відкриття членами їх сім’ї валютного рахунка в іноземних банках для отримання доходу у вигляді заробітної плати чи грошової допомоги, якщо це відбулося за період між введенням воєнного стану та набуттями чинності новим законом.

Надалі, у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу (крім доходів у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), винагороди, отриманих за рахунок коштів державного бюджету чи місцевого бюджету за основним місцем роботи (проходження служби), придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у 20-денний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це НАЗК.

Разом з тим, для певних категорій осіб встановлюються особливі строки подання декларацій. А саме суб’єкти декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки чи перебувають на територіях, які постраждали від військової агресії Російської Федерації проти України, подають відповідну декларацію у такі строки:

протягом 90 днів з дня визначення дати завершення бойових дій для території активних бойових бій чи дня визначення дати завершення тимчасової окупації для тимчасово окупованих територій, на яких особа перебуває;

протягом 90 днів з дня повернення до пункту постійної дислокації чи місця постійної роботи (крім ротації);

протягом 90 днів з дня припинення повноважень (звільнення з посади, служби) чи переведення особи на посади, які не передбачають безпосередньої участі у бойових діях, виконанні бойових (спеціальних) завдань, посиленні охорони державного кордону, проведенні

розвідувальних заходів, контррозвідувальних операцій, оперативно- розшукової діяльності;

протягом 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану.

Перебіг строку для подання декларації розпочинається від дня настання найпершої з обставин, вказаних вище.

Суб’єкти декларування, які є членами сім’ї суб’єктів декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки чи перебувають на територіях, які постраждали від військової агресії Російської Федерації проти України, мають право подати декларацію у вищевказані строки.

Суб’єкти декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки чи перебувають на територіях, які постраждали від військової агресії Російської Федерації проти України, звільняються на період дії воєнного стану від обов’язку подання передбачених статтею 52 цього Закону повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, повідомлень про відкриття членами їх сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента для отримання доходу у вигляді заробітної плати та/або грошової (матеріальної) допомоги, підстави для подання яких виникли до початку перебігу строків для подання декларацій, визначених цією частиною.

Під суб’єктами декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки чи перебувають на територіях, які постраждали від військової агресії Російської Федерації проти України, слід розуміти:

суб’єктів декларування, які для здійснення службових повноважень перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, перелік яких визначається в установленому законодавством порядку;

суб’єктів декларування, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, перелік яких визначається в установленому законодавством порядку;

суб’єктів декларування з числа військовослужбовців Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які беруть безпосередню участь у бойових діях, виконанні бойових (спеціальних) завдань, посиленні охорони державного кордону;

суб’єктів декларування з числа співробітників органів, уповноважених на здійснення розвідувальної та/або контррозвідувальної діяльності, які безпосередньо беруть участь у проведенні розвідувальних заходів, контррозвідувальних операцій, оперативно-розшукової діяльності, спрямованої на відсіч військової агресії (крім керівників відповідних органів);

суб’єктів декларування, які направлені до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 27 липня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики схвалив до першого читання внесений день тому, 26 липня, новий законопроект 9543 про відновлення декларування.

Законопроект містить певні послаблення для посадовців, зокрема, можна буде не декларувати дані про володіння чи користування об’єктами нерухомості, які коштують менше 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (тобто, більше 134 200 грн, станом на 2023 рік). Втім, як буде визначатися реальна ринкова вартість об’єкта і відсутність заниження його вартості, поки невідомо.

За словами голови Комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної, яка є співавтором цього проекту, дана норма щодо декларування орендованого майна була додана як компромісна.

Автор: Наталя Мамченко

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