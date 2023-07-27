Давид Арахамія зареєстрував новий законопроект про відновлення декларування чиновників

Проект передбачає, що чиновники, які у 2022 – 2023 роках не подали декларацію подають такі декларації не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності новим законом.

У парламенті 26 липня зареєстровано новий законопроект про відновлення декларування чиновників та посадовців «про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» №9534. Авторами виступають глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна та депутати від різних фракцій.

Нагадаємо, раніше Радіна заявила, що вже незабаром буде ухвалено інший проект 8071, який було внесено ще минулого року.

Отже, як зазначають автори, з метою забезпечення виконання зобов’язань, узятих Україною перед МВФ, необхідно прийняти закон, який відновить зобов'язання державних службовців (безпосередньо не залучених до мобілізаційних та військових зусиль) подавати та розкривати декларації про свої активи під час воєнного стану та відновить функцію НАЗК щодо перевірки декларацій про активи.

Новим законопроектом пропонується внести зміни до Закону «Про запобігання корупції», зокрема:

надання суб’єктам декларування доступу до відомостей про них та членів їх сімей з інформаційно-комунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних;

удосконалення декларування об’єктів, що перебувають у володінні або користуванні особи;

удосконалення порядку і збільшення строків декларування суттєвих змін у майновому стані.

Проект передбачає, що особи, які у 2022 – 2023 роках не подали декларацію подають такі декларації (у разі їх неподання) не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України про спрощення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» (тобто, вказаним законопроектом).

При цьому суб’єкти декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій та отримують додаткову винагороду, призначену для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських на період дії воєнного стану, або перебувають на тимчасово окупованих територіях, подають відповідну декларацію у такі строки:

протягом 90 днів з дня визначення дати завершення бойових дій для території активних бойових дій чи дня визначення дати завершення тимчасової окупації для тимчасово окупованих територій, на яких особа перебуває;

протягом 90 днів з дня повернення до пункту постійної дислокації чи місця постійної роботи;

протягом 90 днів з дня припинення повноважень (звільнення з посади, служби) чи переведення особи на посади, які не передбачають безпосередньої участі у бойових діях, виконанні бойових (спеціальних) завдань, посиленні охорони державного кордону, проведенні розвідувальних заходів, контррозвідувальних операцій, оперативно-розшукової діяльності;

протягом 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану.

Разом з тим пропонується передбачити особливості організації проведення спеціальної перевірки, а також перевірки, передбаченої Законом «Про очищення влади», у період дії воєнного стану, визначити випадки, коли такі перевірки не проводяться, врегулювати питання подальшого перебування осіб, призначених під час дії воєнного стану, у разі не проходження ними таких перевірок.

Автор: Наталя Мамченко

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