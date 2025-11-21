  1. В Україні

Київ готовий до чесної роботи – Зеленський прокоментував пропозиції плану завершення війни від США

09:24, 21 листопада 2025
Україна має принципові умови для завершення війни.
Київ готовий до чесної роботи – Зеленський прокоментував пропозиції плану завершення війни від США
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з американською делегацією отримав пропозиції щодо плану завершення війни.

«Американська сторона надала свої пропозиції - пункти плану, щоб закінчити війну, — їхнє бачення», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що позиція України незмінна: мир має гарантувати недопущення нового вторгнення РФ і поважати незалежність, суверенітет та гідність українського народу.

«Я окреслив, що саме для нас принципово. І ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями — щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу — Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі», — сказав Президент.

Зеленський також зазначив, що провів низку розмов з європейськими лідерами, зокрема з президентом Фінляндії Александром Стуббом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Найближчим часом очікує дзвінка від президента США Дональда Трампа.

Президент підкреслив, що Росія не має реального бажання миру, а намагається відкласти санкції та виграти час для війни. За його словами, США здатні зробити так, щоб російська позиція щодо закінчення війни стала серйозною.

«Буду заради цього працювати й надалі на сто відсотків — увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію. Це важливо», — додав Зеленський.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала чернетку мирного плану США щодо України, яку отримали ЗМІ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]