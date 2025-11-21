Київ готовий до чесної роботи – Зеленський прокоментував пропозиції плану завершення війни від США

Україна має принципові умови для завершення війни.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з американською делегацією отримав пропозиції щодо плану завершення війни.

«Американська сторона надала свої пропозиції - пункти плану, щоб закінчити війну, — їхнє бачення», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що позиція України незмінна: мир має гарантувати недопущення нового вторгнення РФ і поважати незалежність, суверенітет та гідність українського народу.

«Я окреслив, що саме для нас принципово. І ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями — щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу — Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі», — сказав Президент.

Зеленський також зазначив, що провів низку розмов з європейськими лідерами, зокрема з президентом Фінляндії Александром Стуббом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Найближчим часом очікує дзвінка від президента США Дональда Трампа.

Президент підкреслив, що Росія не має реального бажання миру, а намагається відкласти санкції та виграти час для війни. За його словами, США здатні зробити так, щоб російська позиція щодо закінчення війни стала серйозною.

«Буду заради цього працювати й надалі на сто відсотків — увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію. Це важливо», — додав Зеленський.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала чернетку мирного плану США щодо України, яку отримали ЗМІ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.