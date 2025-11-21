  1. В Украине

Киев готов к честной работе – Зеленский прокомментировал предложения плана завершения войны от США

09:24, 21 ноября 2025
Украина имеет принципиальные условия для завершения войны.
Киев готов к честной работе – Зеленский прокомментировал предложения плана завершения войны от США
Фото: Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с американской делегацией получил предложения по плану завершения войны.

«Американская сторона предоставила свои предложения – пункты плана, чтобы закончить войну, – их видение», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что позиция Украины неизменна: мир должен гарантировать недопущение нового вторжения РФ и уважать независимость, суверенитет и достоинство украинского народа.

«Я обозначил, что именно для нас принципиально. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями — чтобы это было по-настоящему. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире», — сказал Президент.

Зеленский также отметил, что провел ряд бесед с европейскими лидерами, в частности с президентом Финляндии Александром Стуббом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ближайшее время ожидает звонка от президента США Дональда Трампа.

Президент подчеркнул, что Россия не имеет реального желания мира, а пытается отложить санкции и выиграть время для войны. По его словам, США способны сделать так, чтобы российская позиция по окончанию войны стала серьезной.

«Буду ради этого работать и дальше на сто процентов — все мое время сейчас посвящено именно этому. Украине нужен мир, и Украина будет делать все, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию. Это важно», — добавил Зеленский.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала черновик мирного плана США по Украине, который получили СМИ.

США россия Украина война Владимир Зеленский

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

