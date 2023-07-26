В «Слузі народу» очікують, що відновлять декларування посадовців до жовтня, - підсумки засідання фракції

Відновлення декларування чиновників обговорили на фракції «Слуги народу».

Фото: Мар'яна Безугла

25 липня відбулося засідання фракції «Слуги народу» за участі міністра юстиції Дениса Малюськи та голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова. Було вирішено підтримати законопроект щодо відновлення декларування. Планується, що сам закон набуде чинності до жовтня 2023 року.

Разом з тим, ще залишається дискусійним питання щодо подачі декларацій військовослужбовцями.

«Дискутивним залишається питання повернення декларування для військових. На мою думку, декларації мають подавати співробітники військкоматів (ТЦК), особливо їхні очільники, але не мають подавати військовослужбовці передової. Також не мають подавати декларації особи, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях та ті, хто виконує службові повноваження в зоні бойових дій.

За попередніми прогнозами, ми в першому читанні ухвалимо напрацьований законопроект про повернення декларування вже найближчим часом, щоб він вступив в силу до жовтня», - розповіла народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк.

Відповідні дискусії підтвердила також народний депутат Мар’яна Безугла.

«На фракції розбирали декларування. Ми за:)

Звісно нюансів повно: наприклад, декларування військових чи яку відповідальність та за які помилки встановлювати. І ще багато-багато іншого.

Вважаю, треба пройти перше читання якнайшвидше, а далі «в темпі» до другого доробити», - пояснила вона.

Нагадаємо, посли країн G7 дали Україні час до 30 вересня на відновлення декларування і спрощення можливості НАБУ прослуховувати розмови.

Голова Комітету Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна 20 липня повідомила, що Верховна Рада збирається на найближчому засіданні розглянути відновлення декларування.

«Крига скресла: за ініціативи Давида Арахамії, Олександра Корнієнка та моєї пропонуватимемо парламенту включити в порядок денний найближчого засідання законопроект 8071 про відновлення декларування і перевірок декларацій! Сподіваюся на підтримку усіх фракцій і груп», - заявила вона.

Протягом травня-червня 2023 року Олександр Новіков провів тренінги для народних депутатів з питань особливостей електронного декларування під час воєнного стану.

Судячи з фото, які опублікувало НАЗК, його голова Олександр Новіков розповів про доброчесність Сергію Алексєєву, Володимиру Ар’єву, Юлії Тимошенко та іншим народним депутатам.

Автор: Наталя Мамченко

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