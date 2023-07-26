Парламентський Комітет не підтримав відставку Олександра Ткаченка

Питання відставки Міністра Олександра Ткаченка розглядатиметься в Раді.

Джерело фото: BBC

Під час засідання, у середу, 26 липня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Про це повідомляє пресслужба Комітету.

Питання про відставку Міністра буде розглядатися шляхом голосування в залі Верховної Ради.

Як ми повідомляли раніше, до Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення.

Раніше петицію щодо звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка підписали понад 25 тисяч українців.

Також ми писали, що замість Ткаченка посаду Міністра культури може зайняти Олеся Островська-Люта.

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