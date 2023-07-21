Замість Ткаченка посаду Міністра культури може зайняти Олеся Островська-Люта – нардеп

Стало відомо, хто може зайняти місце Ткаченка у МКІП.

Джерело фото: Данило Павлов

Замість Олександра Ткаченка, який подав заяву про відставку, посаду міністра культури а інформаційної політики України може обійняти Олеся Островська-Люта.

Про це заявляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Олеся Островська-Люта народилася 5 серпня 1978 року у Львові — арт-менеджерка та кураторка сучасного мистецтва. Директорка державного підприємства Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» Державного управління справами.

Як ми повідомляли, Зеленський попросив Шмигаля розглянути питання заміни голови Мінкульту.

Раніше петицію щодо звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка підписали понад 25 тисяч українців.

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