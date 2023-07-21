Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку

У своєму дописі Ткаченко стверджує, що він «здивувався заяві Президента щодо цього ж питання».

Джерело фото: Александр Ткаченко / Facebook

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку.

У своєму дописі Ткаченко також стверджує, що він «здивувався заяві Президента щодо цього ж питання».

Причиною відставки він назвав «хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни» та додав, що «кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони».

Як ми повідомляли, Зеленський попросив Шмигаля розглянути питання заміни голови Мінкульту.

Раніше петицію щодо звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка підписали понад 25 тисяч українців.

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