Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке

Глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке.
В своем сообщении Ткаченко также утверждает, что он «удивился заявлению Президента по этому же вопросу».
Причиной отставки он назвал «волну недоразумения по поводу важности культуры во время войны» и добавил, что «средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны».
Как мы сообщали, Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос замены главы Минкульта.
Ранее петицию об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко подписали более 25 тысяч украинцев.
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