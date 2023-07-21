Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке

В своем сообщении Ткаченко утверждает, что он «удивился заявлению Президента по этому же вопросу».

Источник фото: Александр Ткаченко / Facebook

Глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке.

В своем сообщении Ткаченко также утверждает, что он «удивился заявлению Президента по этому же вопросу».

Причиной отставки он назвал «волну недоразумения по поводу важности культуры во время войны» и добавил, что «средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны».

Как мы сообщали, Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос замены главы Минкульта.

Ранее петицию об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко подписали более 25 тысяч украинцев.

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