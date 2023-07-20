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Александру Ткаченку грозит отставка: Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос замены главы Минкульта

23:19, 20 июля 2023
Владимир Зеленский поручил уволить Александра Ткаченко.
Александру Ткаченку грозит отставка: Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос замены главы Минкульта
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос замены главы Минкульта Александра Ткаченко. Об этом он заявил в своем обращении 20 июля.

По словам Президента, со Шмыгалем были обсуждены вопросы справедливости выделения бюджетных средств.

«Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины», - сказал Зеленский.

Министр вызвал возмущение многих украинцев из-за информации о том, что на финансирование киноиндустрии государство собирается потратить около 400 миллионов гривен. 

Ранее петицию об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко подписали более 25 тысяч украинцев.

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