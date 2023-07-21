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Адвокаты и госорганы должны зарегистрироваться в Электронном суде: вступил в силу закон

07:57, 21 июля 2023
Вступил в силу закон об обязательной регистрации в электронных кабинетах для участия в судебных процессах – у участников хозяйственных дел есть три месяца для регистрации.
Адвокаты и госорганы должны зарегистрироваться в Электронном суде: вступил в силу закон
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21 июля вступил в силу Закон №3200-IX об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов для участия в судебных процессах. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами» 7574-д Верховная Рада приняла 29 июня.

Напомним, что ЕСИТС пока полноценно не запустили, поэтому речь идет о регистрации в отдельной подсистеме «Электронный суд».

Итак, с 21 июля начался отсчет времени для обязательной регистрации и использования электронных кабинетов адвокатами, нотариусами, государственными и частными исполнителями, арбитражными управляющими, судебными экспертами, органами государственной власти и другими государственными органами, органами местного самоуправления; иными юридическими лицами.

При этом закон определяет, что суд применит к лицу, которое обязано было зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его, процессуальные последствия и в случаях, если интересы такого лица по делу представляет адвокат.

Первыми изменения коснутся участников хозяйственных процессов, ведь закон вводится в действие сначала в части внесения изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс – через 90 дней после его опубликования. Через 7 месяцев вводится обязанность регистрации электронных кабинетов в гражданском и административном процессах.

Изменения в ХПК определяют, в частности, то, что суд выносит определение об оставлении искового заявления без движения в случае, если исковое заявление подано лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его. Такие же негативные последствия распространяются на правила подачи апелляционных и кассационных жалоб.

Новый закон «Судебно-юридической газете» прокомментировала председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач (подробнее по ссылке).

А подробно об изменениях в ХПК можно прочитать в материале «Государственные органы, адвокаты, нотариусы и юрлица должны зарегистрировать электронные кабинеты для участия в судебных процессах, когда заработают новые правила».

Автор: Наталья Мамченко

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