Офис Генпрокурора призвал прокуроров соблюдать конституционные права граждан

Также, Офис Генпрокурора призвал прокуроров обращать внимание на правовые выводы Верховного Суда в уголовных производствах.

В Офисе Генерального прокурора 20 июля состоялось очередное совещание с участием руководства областных прокуратур.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, заместитель Генпрокурора Игорь Мустеца обсудил проблемы, с которыми сталкиваются прокуроры, в частности, при поддержке публичного обвинения в судах.

Также, заместитель Генпрокурора отметил необходимость соблюдения конституционных прав граждан и использования прокурорами правовых выводов Верховного Суда в уголовных производствах.

Автор: Вячеслав Хрипун

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