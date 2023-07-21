Офис Генпрокурора призвал прокуроров соблюдать конституционные права граждан

В Офисе Генерального прокурора 20 июля состоялось очередное совещание с участием руководства областных прокуратур.
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, заместитель Генпрокурора Игорь Мустеца обсудил проблемы, с которыми сталкиваются прокуроры, в частности, при поддержке публичного обвинения в судах.
Также, заместитель Генпрокурора отметил необходимость соблюдения конституционных прав граждан и использования прокурорами правовых выводов Верховного Суда в уголовных производствах.
Автор: Вячеслав Хрипун
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