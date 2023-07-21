В Житомире мужчина набросился на женщину из-за языкового вопроса

Мужчина нанес телесные повреждения женщине, которая попросила, чтобы в магазине ее обслуживали на украинском языке.

В Житомире сообщили о подозрении мужчине, который нанес телесные повреждения женщине, попросившей, чтобы в магазине ее обслуживали на украинском языке. Об этом сообщила областная прокуратура.

Местному жителю сообщили о подозрении в причинении покупателю умышленного легкого телесного повреждения.

Следствие установило, что инцидент произошел больше недели назад в помещении продуктового магазина в одном из микрорайонов Житомира. Отпуская мясную продукцию украинского бренда из Западной Украины, продавщица общалась на русском языке с мужем (помогал ей торговать), который пренебрежительно сказал о городе Бандеровске, что это "ужасное, дебильное название".

Когда подошел черед потерпевшей, она заметила, что лучше Бандеровск, чем условный Московск, и попросила, чтобы в обслуживании продавец пользовалась украинским языком. На такое замечание оба работника магазина агрессивно отреагировали и бросились к потерпевшей с бранными словами.

Продавщица пыталась выбить телефон, по которому женщина снимала разговор, а 39-летний мужчина схватил потерпевшую за руки, чтобы силой вытолкать из магазина.

По выводам экспертизы, подозреваемый умышленно причинил 38-летней женщине легкие телесные повреждения в виде кровоподтеков на обеих руках.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.