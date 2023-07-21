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  1. В Україні

У Житомирі чоловік накинувся на жінку через мовне питання

10:57, 21 липня 2023
Чоловік завдав тілесних ушкоджень жінці, яка попросила, аби в магазині її обслуговували українською мовою.
У Житомирі чоловік накинувся на жінку через мовне питання
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У Житомирі повідомили про підозру чоловікові, який завдав тілесних ушкоджень жінці, що попросила, аби в магазині її обслуговували українською мовою. Про це повідомила обласна прокуратура

Місцевому жителю повідомлено про підозру у заподіянні покупчині умисного легкого тілесного ушкодження.

Слідство встановило, що інцидент стався понад тиждень тому у приміщенні продуктового магазину в одному з мікрорайонів Житомира. Відпускаючи м’ясну продукцію українського бренду із Західної України, продавчиня спілкувалася російською мовою з чоловіком (допомагав їй торгувати), який зневажливо сказав про місто Бандерівськ, що це "ужасное, дебильное название".

Коли підійшла черга потерпілої, вона зауважила, що краще Бандерівськ, ніж умовний Московськ, та попросила, щоб в обслуговуванні продавець користувалася українською мовою. На таке зауваження обоє працівників магазину агресивно відреагували та кинулися до потерпілої з лайливими словами.

Продавчиня намагалася вибити телефон, яким жінка фільмувала розмову, а 39-річний чоловік схопив потерпілу за руки, аби силою виштовхати з магазину.

За висновками експертизи, підозрюваний умисно заподіяв 38-річній жінці легкі тілесні ушкодження у вигляді синців на обох руках.

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