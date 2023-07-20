Картки від «Тінькофф банку» перестануть працювати за кордоном

Це пов’язано з новими санкціями.

Банківські картки від "Тінькофф Банку" з платіжною системою UnionPay перестануть працювати за кордоном. Такою інформацією поділилася підтримка банку, пишуть росЗМІ.

Це пов’язано з новими санкціями.

Банк радить клієнтам зняти готівку. У рф карти працюватимуть без змін.

Наразі "Тінькофф банк" намагається з’ясувати, у яких країнах карта продовжить працювати.

Зазначимо, що Мінфін США 20 липня включив "Тінькофф Банк" до санкційного списку.

Тим часом Велика Британія зняла санкції з засновника "Тінькофф Банку" Олега Тінькова.

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