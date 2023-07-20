США і Канада запровадили санкції проти Йосипа Пригожина і Кіркорова

Санкції поширюються на низку фізичних осіб і юридичних осіб, а також банків і операторів.

Джерело фото: УНІАН

Влада США внесла до санкційного списку Олексія Кудріна, а також банки «Тінькофф» і «Солідарність». Крім Кудріна до санкційного списку потрапили ще 17 осіб, зокрема Йосиф Пригожин. Також під обмеженнями опинилися «Локо-банк» і банк «Солідарність», – повідомляє Управління з контролю за іноземними активами.

Санкційні списки розширила і Канада. Вона внесла до санкційного списку щодо Росії 39 фізичних осіб і 25 юридичних осіб, додавши до них банк «Тінькофф», «Мегафон», «Мир», Охлобистіна, Михалкова, Кіркорова, Тіматі, а також Йосифа Пригожина і Валерію. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Також під нові санкції потрапили російські стільникові оператори «Мегафон», МТС, «Теле2», «Білайн», «Московське товариство козаків» тощо.

Крім того, в координації зі своїми міжнародними партнерами Канада запроваджує санкції проти російського ядерного сектора.

Обмеження також поширюються на низку росіян, які беруть участь у розробці, виробництві та ланцюжку поставок безпілотного літального апарату «Орлан-10».

Канада також запроваджує санкції проти осіб, які підтримують спроби Кремля русифікувати українську культуру.

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