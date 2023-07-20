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Збитки при закупівлі продуктів харчування для ЗСУ: завершено слідство щодо ексзаступника Резнікова і ексначальника департаменту закупівель

18:05, 20 липня 2023
Зловживання посадовців завдали Міноборони збитків у сумі 11,236 млн грн та ЗСУ - у розмірі понад 693 тисяч грн.
Збитки при закупівлі продуктів харчування для ЗСУ: завершено слідство щодо ексзаступника Резнікова і ексначальника департаменту закупівель
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20 липня завершили досудового розслідування у справі стосовно колишнього заступника Міністра оборони України та колишнього керівника одного із департаментів Міністерства, зловживання яких під час здійснення закупівлі продуктів харчування для армії завдали державі мільйонних збитків. На сьогодні прокурор надав доручення детективам НАБУ відкрити стороні захисту матеріали для ознайомлення. Про це повідомляє НАБУ.

Зазначимо, що йдеться про ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та ексначальника департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького. 

У межах досудового розслідування встановлено, що у грудні 2020 - січні 2021 років керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних Сил України на 2021 рік.

Згодом, за вказівкою заступника Міністра службовець незаконно уклав додаткові угоди з постачальниками, відповідно до яких із договорів було виключено безоплатне освіження продуктів харчування для військових частин, а на військові частини покладено виконання невластивих їм функцій, зокрема перерозподіл та транспортування продуктів харчування. Це призвело до того, що Збройні Сили України повинні були самостійно здійснювати транспортування продовольства, залучати до цього особовий склад та техніку, та витрачати додаткові бюджетні кошти.

Ці зловживання посадовців завдали Міністерству оборони України збитків у сумі 11,236 млн грн та Збройним силам України - у розмірі понад 693 тис. грн. Крім того, виконання цих функцій призвело до зниження бойової готовності Збройних Сил України та створили потенційну загрозу основам національної безпеки України в особливий період.

На сьогодні дії колишніх посадовців Міноборони кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», з Міноборони звільнено директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького і заступника міністра В'ячеслава Шаповалова.

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