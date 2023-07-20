Компенсація за зруйноване житло: Олена Шуляк повідомила, що необхідно покращити роботу комісій при громадах

За її словами, наразі рекомендовано органам місцевого самоврядування максимально підключатися до процесу «єВідновлення».

Фото: ВР

Громадяни України вже подали 469 тисяч інформаційних повідомлень щодо відшкодування зруйнованого або пошкодженого житла внаслідок російської агресії. Це значна цифра, яка свідчить про те, що велика кількість родин нині потребують повноцінного запуску компенсаційного механізму. Про це заявила народна депутатка Олена Шуляк, повідомляється на сайті ВР.

«Перший етап програми компенсацій «єВідновлення» стартував 10 травня. За 2 місяці ми зробили певні висновки, зокрема щодо необхідності покращення роботи комісій, які працюють при органах місцевого самоврядування. Саме вони, як мені здається, ще не вийшли на повну потужність, але потроху набирають оберти. Станом на сьогодні 516 комісій працюють при громадах», - повідомила вона.

За її словами, наразі рекомендовано органам місцевого самоврядування максимально підключатися до процесу «єВідновлення».

«Є багато ВПО, із якими потрібно проводити роз’яснювальну роботу: допомагати та заповнювати через «Дію» ті чи інші документи. Якщо ж говорити про другий етап виплати компенсацій, то ми зараз перебуваємо в очікуванні. Міністерство цифрової трансформації тестує механізм, який стосуватиметься надання житлового сертифіката за зруйноване окупантами житло. Ми думаємо, що тут буде більша кількість заявок, ніж за «єВідновленням». Найбільше зруйнованого житла в Донецькій, Харківській, Київській областях. За кількістю заявок у «єВідновленні» лідирує Харківська область і місто Харків», - зазначила народна депутатка.

Вона нагадала, що коли буде повноцінно запущений процес компенсації за зруйноване житло, тоді громадяни вільно зможуть обирати населений пункт, де захочуть мати квартиру, або ж інвестуватимуть на ринку первинного житла.

«З 15 липня почався активний етап роботи комісій, сподіваємося, що вже з 15 серпня перші громадяни України, які хочуть скористатися цією послугою, зможуть її отримати. Заявки можна подавати через «Дію», ЦНАПи, Центри соцзахисту і за допомогою нотаріусів», - наголосила Олена Шуляк.

Раніше повідомлялося, що розгляд заяв на компенсацію за знищене житло розпочнеться в серпні.

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