У КНДР назвали «умовою застосування ядерної зброї» захід підводного човна США до Південної Кореї

Наша доктрина про використання ядерної зброї допускає необхідний курс дій, якщо буде встановлено, що ядерну атаку на нашу країну було здійснено або вона була неминучою, — міністр оборони КНДР.

Захід стратегічного підводного човна ВМС США до порту Пусан може бути "умовою застосування ядерної зброї" з боку КНДР. Про це йдеться у заяві міністра оборони КНДР Кан Сун Нама, передає агентство Yonhap.

"Ми нагадуємо американським військовим, що підвищена видимість розгортання стратегічних засобів, включаючи стратегічні атомні підводні човни, може підпадати під умови застосування ядерної зброї, викладені в нашій постанові про національну політику в галузі ядерних сил. Доктрина про використання ядерної зброї допускає необхідний курс дій, якщо буде встановлено, що ядерну атаку на нашу країну було здійснено або було неминучим", - цитує його агентство.

За словами глави оборонного відомства КНДР, США слід усвідомлювати, що "їхні ядерні активи увійшли до дуже небезпечних вод".

Стратегічний підводний човен США USS Kentucky з ядерним озброєнням на борту цього тижня зайшов до південнокорейського порту Пусан. Захід був здійснений у період проведення у Сеулі першого засідання консультативної групи з ядерного планування Республіки Корея та США.

Нагадаємо, що США і Південна Корея започаткували новий механізм задля стримування КНДР.

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