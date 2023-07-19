США і Південна Корея започаткували новий механізм задля стримування КНДР

Перший заступник радника з нацбезпеки Південної Кореї заявив, що у разі ядерної атаки КНДР США здійснять «нищівні та рішучі дії, які покладуть край північнокорейському лідерству».

Сполучені Штати Америки та Південна Корея провели першу зустріч консультативної групи для обговорення механізму захисту союзників та стримування ракетно-ядерних загроз з боку Північної Кореї. Про це повідомляє NHK.

Установче засідання Консультативної групи з ядерної енергії відбулося у Сеулі у вівторок. Група була створена для обговорення питань обміну інформацією щодо розміщення американської ядерної зброї.

Після зустрічі перший заступник радника з національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хе заявив, що у разі ядерної атаки, вчиненої КНДР, Штати швидко здійснять "нищівні та рішучі дії, які покладуть край північнокорейському лідерству".

Своєю чергою координатор Ради національної безпеки США у справах Індо-Тихоокеанського регіону Курт Кемпбелл на прес-конференцію зазначив, що американський атомний підводний човен знаходиться в порту Пусан у Південній Кореї.

Він припустив, що візит корабля був спрямований на демонстрацію того, що "засоби ядерного стримування США залишаються сильними, стійкими та надійними".

У Міноборони Південної Кореї підтвердили у вівторок прибуття в Пусан американського атомного підводного човна, здатного нести балістичні ракети з ядерними боєголовками. У відомстві додали, що це був перший візит до Південної Кореї субмарини США такого типу приблизно за 40 років.

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