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  1. У світі

США і Південна Корея започаткували новий механізм задля стримування КНДР

20:21, 19 липня 2023
Перший заступник радника з нацбезпеки Південної Кореї заявив, що у разі ядерної атаки КНДР США здійснять «нищівні та рішучі дії, які покладуть край північнокорейському лідерству».
США і Південна Корея започаткували новий механізм задля стримування КНДР
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Сполучені Штати Америки та Південна Корея провели першу зустріч консультативної групи для обговорення механізму захисту союзників та стримування ракетно-ядерних загроз з боку Північної Кореї. Про це повідомляє NHK.

Установче засідання Консультативної групи з ядерної енергії відбулося у Сеулі у вівторок. Група була створена для обговорення питань обміну інформацією щодо розміщення американської ядерної зброї.

Після зустрічі перший заступник радника з національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хе заявив, що у разі ядерної атаки, вчиненої КНДР, Штати швидко здійснять "нищівні та рішучі дії, які покладуть край північнокорейському лідерству".

Своєю чергою координатор Ради національної безпеки США у справах Індо-Тихоокеанського регіону Курт Кемпбелл на прес-конференцію зазначив, що американський атомний підводний човен знаходиться в порту Пусан у Південній Кореї.

Він припустив, що візит корабля був спрямований на демонстрацію того, що "засоби ядерного стримування США залишаються сильними, стійкими та надійними".

У Міноборони Південної Кореї підтвердили у вівторок прибуття в Пусан американського атомного підводного човна, здатного нести балістичні ракети з ядерними боєголовками. У відомстві додали, що це був перший візит до Південної Кореї субмарини США такого типу приблизно за 40 років.

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