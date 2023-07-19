США и Южная Корея положили начало новому механизму для сдерживания КНДР

Первый заместитель советника по нацбезопасности Южной Кореи заявил, что в случае ядерной атаки КНДР США предпримут «сокрушительные и решительные действия, которые положат конец северокорейскому лидерству».

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея провели первую встречу консультативной группы для обсуждения механизма защиты союзников и сдерживания ракетно-ядерных угроз со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает NHK.

Учредительное заседание Консультативной группы по ядерной энергии состоялось в Сеуле во вторник. Группа была создана для обсуждения вопросов обмена информацией о размещении американского ядерного оружия.

После встречи первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тэ Хе заявил, что в случае ядерной атаки, совершенной КНДР, Штаты быстро предпримут "сокрушительные и решительные действия, которые положат конец северокорейскому лидерству".

В свою очередь координатор Совета национальной безопасности США по делам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл на пресс-конференцию отметил, что американская атомная подводная лодка находится в порту Пусан в Южной Корее.

Он предположил, что визит корабля был направлен на демонстрацию того, что "средства ядерного сдерживания США остаются сильными, устойчивыми и надежными".

В Минобороны Южной Кореи подтвердили во вторник прибытие в Пусан американской атомной подводной лодки, способной нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками. В ведомстве добавили, что это был первый визит в Южную Корею субмарины США такого типа примерно за 40 лет.

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