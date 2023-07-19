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Cуддя КСУ матиме право на відставку лише після 7 років роботи у Суді, а міжнародні експерти вирішуватимуть, хто може претендувати на крісло у КСУ

13:21, 19 липня 2023
Комітет підготував до ухвалення в цілому законопроект про новий порядок відбору суддів Конституційного Суду з переважним голосом міжнародних експертів.
Cуддя КСУ матиме право на відставку лише після 7 років роботи у Суді, а міжнародні експерти вирішуватимуть, хто може претендувати на крісло у КСУ
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18 липня Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував прийняти в другому читанні і в цілому законопроект №9322 щодо конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ. За словами члена Комітету, народного депутата Романа Бабія, у проекті враховані правки, напрацьовані на виконання останнього висновку Венеційської комісії.

«Якщо коротко, то сьомого члена Дорадчої групи експертів, яка оцінює кандидатів у судді КСУ, не буде. Однак водночас збільшується питома вага голосів міжнародних експертів, що входять до складу групи (а їх половина складу).

Рішення щодо кандидата вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість, тобто мінімум 4 з 6 членів групи. Однак серед цієї більшості має бути, як мінімум, 2 голоси міжнародників.

Якщо ж голоси розділилися порівну, проводитиметься повторне голосування. У разі, коли і після цього голоси розподіляються порівну, то прийнятим вважається те рішення, за яке проголосувала трійка, у складі якої мінімум 2 «міжнародні» голоси.

Це своєрідний компроміс між існуючим нині механізмом та пропозицією додати 7-го члена групи, яке відстоювали наші міжнародні партнери.

І ще одне важливе нововведення, якого не було в першому читанні – суддя КСУ матиме право на відставку лише після того, як він пропрацює на цій посаді принаймні 7 років», - розповів Роман Бабій.

Отже, при відборі суддів Конституційного Суду України вирішальну роль буде грати голос міжнародних експертів.

Нагадаємо, раніше голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов заявив, що залучення міжнародних партнерів до відбору суддів Конституційного Суду України було закладено ще у змінах до Конституції в частині правосуддя 2016 року.

В свою чергу, Венеційська комісія раніше схвалила законопроект 9322 про відбір суддів КСУ і делегуватиме свого члена до Дорадчої групи експертів. Цьому передували дискусії з українською владою.

При цьому вона зазначила, що рейтинг, визначений Дорадчою групою експертів з відбору суддів КСУ, не повинен мати жодних обов’язкових наслідків для порядку голосування за кандидатів на з’їзді суддів. І відповідне положення законодавець має виключити із законопроекту.

Венеціанська комісія також вважає, що склад із шести членів можна вважати прийнятним лише за умови, що буде прийнято рішення, обране для Етичної ради – тобто переважний голос міжнародних членів.

22 червня Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї оцінив як «добрий» прогрес України щодо прийняття реформи відбору суддів Конституційного Суду України.

«Дуже важливо, щоб у цьому процесі міжнародні члени з вирішальною роллю були підтверджені урядом. Україна повинна зосередитися на прийнятті законопроекту у другому читанні і зробити його таким, як рекомендувала Венеційська комісія», - пояснив Олівер Варгеї.

Автор: Наталя Мамченко

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