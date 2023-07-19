Закарпатець, якого підозрюють у торгівлі дітьми, вийшов з-під варти, оновлено

За підозрюваного внесли заставу у понад мільйон гривень.

ОНОВЛЕНО: Закарпатський апеляційний суд розглянув скаргу обласної прокуратури на дане рішення та задовольнив її частково. Заслухавши позиції, суд ухвалив рішення підвищити розмір застави до 2 мільйонів 684 тисяч гривень. Закарпатця взяли під варту у залі суду. Під вартою він перебуватиме і надалі, якщо не внесе заставу у повному розмірі. У справі триває досудове розслідування.

У кінці червня Україну сколихнула новина, що на Закарпатті затримали чоловіка за підозрою у продажі дітей на органи у Європу. Зазначалося, що чоловік підшуковував батьків, які готові продати свою дитину. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн 6,5 тис. грн застави.

Як повідомляє УНІАН, зловмисник вже вийшов з-під варти. За нього внесли заставу. Інформацію виданню підтвердив його адвокат Олександр Семанцо.

"Мій підзахисний вніс заставу у розмірі 1 млн 6 тис. 500 грн і вийшов із СІЗО. Більше коментувати нічого не можу, оскільки ще не ознайомився з матеріалами справи – не дійшли руки", - сказав адвокат.

Є інформація, що прокурори оскаржуватимуть запобіжний захід.

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