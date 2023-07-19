Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Авторське сприйняття норм КПК з боку ВАКС у так званій справі «плівок ОАСК» продовжується

ЗМІ продовжують слідкувати за подіями, які розгортаються навколо суддів ОАСК та екс-членів ВККСУ, яких звинувачують у створені злочинної організації та захопленні судової влади у так званій справі «плівок».

Кар’єрне зростання по-новому та більше конкурсів: що зміниться для місцевих чиновників після війни

Через півроку після війни набуде чинності закон, реалізація якого збільшить кількість місцевих чиновників, призначених за конкурсом та вимоги до їхніх окладів.

У Реєстрі адвокатів з’явилися дані, що Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката

За даними ЄРАУ, Баканов Іван Геннадійович отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 27 червня 2023 року.

Вартість послуг з реєстрації автомобілів, видачі посвідчень водія, а також іспитів на право керування авто, може зрости

У МВС натякнули на можливе підвищення розцінок на послуги сервісних центрів МВС.

Зеленський підписав закон про передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

  1. В Україні

Закарпатець, якого підозрюють у торгівлі дітьми, вийшов з-під варти, оновлено

09:22, 19 липня 2023
За підозрюваного внесли заставу у понад мільйон гривень.
Закарпатець, якого підозрюють у торгівлі дітьми, вийшов з-під варти, оновлено
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

ОНОВЛЕНО:  Закарпатський апеляційний суд розглянув скаргу обласної прокуратури на дане рішення та задовольнив її частково. Заслухавши позиції, суд ухвалив рішення підвищити розмір застави до 2 мільйонів 684 тисяч гривень. Закарпатця взяли під варту у залі суду. Під вартою він перебуватиме і надалі, якщо не внесе заставу у повному розмірі. У справі триває досудове розслідування.

У кінці червня Україну сколихнула новина, що на Закарпатті затримали чоловіка за підозрою у продажі дітей на органи у Європу. Зазначалося, що чоловік підшуковував батьків, які готові продати свою дитину. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн 6,5 тис. грн застави.

Як повідомляє УНІАН, зловмисник вже вийшов з-під варти. За нього внесли заставу. Інформацію виданню підтвердив його адвокат Олександр Семанцо.

"Мій підзахисний вніс заставу у розмірі 1 млн 6 тис. 500 грн і вийшов із СІЗО. Більше коментувати нічого не можу, оскільки ще не ознайомився з матеріалами справи – не дійшли руки", - сказав адвокат.

Є інформація, що прокурори оскаржуватимуть запобіжний захід.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Данилевич
    Надія Данилевич
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України