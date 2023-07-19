Закарпатец, подозреваемый в торговле детьми, вышел из-под стражи, обновлено

За подозреваемого внесли залог более миллиона гривен.

ОБНОВЛЕНО: Закарпатский апелляционный суд рассмотрел жалобу областной прокуратуры на данное решение и удовлетворил ее частично. Заслушав позиции, суд принял решение повысить размер залога до 2 миллионов 684 тысяч гривен. Закарпатца взяли под стражу в зале суда. Под стражей он будет находиться и дальше, если не внесет залог в полном размере. По делу продолжается досудебное расследование.

В конце июня Украину всколыхнула новость, что на Закарпатье задержан мужчина по подозрению в продаже детей на органы в Европу. Отмечалось, что мужчина подыскивал родителей, готовых продать своего ребенка. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 1 млн 6,5 тыс. грн залога.

Как сообщает УНИАН, злоумышленник уже вышел из-под стражи. За него внесли залог. Информацию подтвердил его адвокат Александр Семанцо.

"Мой подзащитный внес залог в размере 1 миллиона 6 тысяч 500 гривен и вышел из СИЗО. Больше комментировать ничего не могу, поскольку еще не ознакомился с материалами дела – не дошли руки", - сказал адвокат.

Есть информация, что прокуроры будут обжаловать меру пресечения.

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