Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Карьерный рост по-новому и больше конкурсов: что изменится для местных чиновников после войны

Через полгода после войны вступит в силу закон, реализация которого увеличит количество местных чиновников, назначенных по конкурсу и требования к их окладам.

В Реестре адвокатов появились данные, что Иван Баканов получил свидетельство адвоката

По данным ЕРАУ, Баканов Иван Геннадиевич получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью 27 июня 2023 года.

Стоимость услуг по регистрации автомобилей, выдаче водительских удостоверений, а также экзаменов на право управления авто, может возрасти

В МВД намекнули на возможное повышение расценок на услуги сервисных центров МВД.

Зеленский подписал закон о передаче данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

Не более 2 пачек в одни руки: Рада готовится запретить на время военного положения продажи в Duty free украинских и иностранных сигарет

Предлагается запретить на время военного положения продажи в магазинах Duty free производимых в Украине и за рубежом сигарет.

  1. В Украине

Закарпатец, подозреваемый в торговле детьми, вышел из-под стражи, обновлено

09:22, 19 июля 2023
За подозреваемого внесли залог более миллиона гривен.
Закарпатец, подозреваемый в торговле детьми, вышел из-под стражи, обновлено
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

ОБНОВЛЕНО: Закарпатский апелляционный суд рассмотрел жалобу областной прокуратуры на данное решение и удовлетворил ее частично. Заслушав позиции, суд принял решение повысить размер залога до 2 миллионов 684 тысяч гривен. Закарпатца взяли под стражу в зале суда. Под стражей он будет находиться и дальше, если не внесет залог в полном размере. По делу продолжается досудебное расследование.

 

В конце июня Украину всколыхнула новость, что на Закарпатье задержан мужчина по подозрению в продаже детей на органы в Европу. Отмечалось, что мужчина подыскивал родителей, готовых продать своего ребенка. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 1 млн 6,5 тыс. грн залога.

Как сообщает УНИАН, злоумышленник уже вышел из-под стражи. За него внесли залог. Информацию подтвердил его адвокат Александр Семанцо.

"Мой подзащитный внес залог в размере 1 миллиона 6 тысяч 500 гривен и вышел из СИЗО. Больше комментировать ничего не могу, поскольку еще не ознакомился с материалами дела – не дошли руки", - сказал адвокат.

Есть информация, что прокуроры будут обжаловать меру пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Данилевич
    Надія Данилевич
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України