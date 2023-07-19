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ЕС планирует создать специальный фонд для украинской армии на 20 млрд евро, — Politico

08:59, 19 июля 2023
Будущий фонд, как предполагается, будет компенсировать государствам-членам расходы на закупку и передачу Украине оружия, а также будет финансировать обучение украинских военнослужащих.
ЕС планирует создать специальный фонд для украинской армии на 20 млрд евро, — Politico
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Евросоюз может предложить создание специального фонда на 20 млрд евро для долгосрочной поддержки украинской армии. Об этом журналистов Politico.

Фонд предусматривает покрытие расходов стран-членов Евросоюза на закупки и передачу Украине боеприпасов, ракет и танков.

Кроме того, из фонда, как планируется, будет финансироваться обучение украинских военнослужащих.

Отдельные представители стран ЕС аргументировали необходимость создания альтернативного военного финансирования тем, что помощь, оказываемая Украине союзниками, периодически блокируется некоторыми странами вроде Венгрии.

Как отмечает Politico, предложение о создании фонда страны ЕС получили для ознакомления 17 июля. Министры иностранных дел ЕС рассмотрят его 21 июля во время встречи в Брюсселе.

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