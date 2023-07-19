ЄС планує створити спеціальний фонд для української армії на 20 млрд євро, — Politico

Майбутній фонд, як передбачається, буде компенсувати державам-членам витрати на закупівлю й передання Україні зброї, а також фінансуватиме навчання українських військовослужбовців.

Євросоюз може запропонувати створення спеціального фонду на 20 млрд євро для довгострокової підтримки української армії. Про це журналістів Politico.

Фондом передбачається покриття витрат країн-членів Євросоюзу на закупівлі й передавання Україні боєприпасів, ракет і танків.

Крім того, з фонду, як планується, фінансуватиметься навчання українських військовослужбовців.

Окремі представники країн ЄС аргументували необхідність створення альтернативного військового фінансування тим, що допомога, яка надається союзниками Україні, періодично блокується деякими країнами на кшталт Угорщини.

Як зазначає Politico, пропозицію щодо створення фонду країни ЄС отримали для ознайомлення 17 липня. Міністри закордонних справ ЄС розглянуть її 21 липня під час зустрічі у Брюсселі.

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