Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Авторське сприйняття норм КПК з боку ВАКС у так званій справі «плівок ОАСК» продовжується

ЗМІ продовжують слідкувати за подіями, які розгортаються навколо суддів ОАСК та екс-членів ВККСУ, яких звинувачують у створені злочинної організації та захопленні судової влади у так званій справі «плівок».

Кар’єрне зростання по-новому та більше конкурсів: що зміниться для місцевих чиновників після війни

Через півроку після війни набуде чинності закон, реалізація якого збільшить кількість місцевих чиновників, призначених за конкурсом та вимоги до їхніх окладів.

У Реєстрі адвокатів з’явилися дані, що Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката

За даними ЄРАУ, Баканов Іван Геннадійович отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 27 червня 2023 року.

Вартість послуг з реєстрації автомобілів, видачі посвідчень водія, а також іспитів на право керування авто, може зрости

У МВС натякнули на можливе підвищення розцінок на послуги сервісних центрів МВС.

Зеленський підписав закон про передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Наказом начальника Генштаба, а не Головнокомандувача: Зеленський змінив порядок переміщення і направлення певних категорій військових

08:40, 19 липня 2023
Володимир Зеленський підписав зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.
Наказом начальника Генштаба, а не Головнокомандувача: Зеленський змінив порядок переміщення і направлення певних категорій військових
Фото: mil.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Володимир Зеленський 18 липня підписав Указ №439/2023, яким вніс зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Так, він визначив, що у період дії воєнного стану переміщення певних категорій військовослужбовців здійснюється наказом начальника Генерального штабу Збройних Сил України, а не за наказом Головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, відповідно до п. 110 Положення переміщення військовослужбовців здійснюється в разі, коли звільнення їх із посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення різних посадових осіб.

Переміщення осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення, здійснюється:

  • між з'єднаннями, військовими частинами, оперативними командуваннями – наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні з'єднання, військові частини та оперативні командування;
  • між видами Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, - наказом Головнокомандувача Збройних Сил України (відповідно до змін, підписаних 18 липня, таке переміщення під час війни тепер буде здійснюватися наказом начальника Генерального штабу Збройних Сил України);
  • між військовими частинами видів, родів військ (сил) Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані Міністерству оборони України, - наказом керівника служби персоналу Міністерства оборони.

Також внесені зміни до п. 144 Положення, який визначає порядок направлення військовослужбовців до інших військових формувань. А саме, визначено, що у період дії воєнного стану направлення військовослужбовців зі Збройних Сил України до інших військових формувань з виключенням зі списків особового складу Збройних Сил України здійснюється за їх згодою та оформляється наказами начальника Генерального штабу ЗСУ, наказами керівника служби персоналу Міністерства оборони.

Тобто, Володимир Зеленський визначив, що під час війни відповідні накази буде видавати начальник Генштабу, а не Головнокомандувач.

Нагадаємо, начальником Гентштабу з 2021 року є Сергій Шаптала.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Данилевич
    Надія Данилевич
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України