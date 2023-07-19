Наказом начальника Генштаба, а не Головнокомандувача: Зеленський змінив порядок переміщення і направлення певних категорій військових

Володимир Зеленський підписав зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Фото: mil.gov.ua

Володимир Зеленський 18 липня підписав Указ №439/2023, яким вніс зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Так, він визначив, що у період дії воєнного стану переміщення певних категорій військовослужбовців здійснюється наказом начальника Генерального штабу Збройних Сил України, а не за наказом Головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, відповідно до п. 110 Положення переміщення військовослужбовців здійснюється в разі, коли звільнення їх із посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення різних посадових осіб.

Переміщення осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення, здійснюється:

між з'єднаннями, військовими частинами, оперативними командуваннями – наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні з'єднання, військові частини та оперативні командування;

між видами Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, - наказом Головнокомандувача Збройних Сил України (відповідно до змін, підписаних 18 липня, таке переміщення під час війни тепер буде здійснюватися наказом начальника Генерального штабу Збройних Сил України);

між військовими частинами видів, родів військ (сил) Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані Міністерству оборони України, - наказом керівника служби персоналу Міністерства оборони.

Також внесені зміни до п. 144 Положення, який визначає порядок направлення військовослужбовців до інших військових формувань. А саме, визначено, що у період дії воєнного стану направлення військовослужбовців зі Збройних Сил України до інших військових формувань з виключенням зі списків особового складу Збройних Сил України здійснюється за їх згодою та оформляється наказами начальника Генерального штабу ЗСУ, наказами керівника служби персоналу Міністерства оборони.

Тобто, Володимир Зеленський визначив, що під час війни відповідні накази буде видавати начальник Генштабу, а не Головнокомандувач.

Нагадаємо, начальником Гентштабу з 2021 року є Сергій Шаптала.

Автор: Наталя Мамченко

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