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Приказом начальника Генштаба, а не Главнокомандующего: Зеленский изменил порядок перемещения и направления определенных категорий военных

Владимир Зеленский подписал изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

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Приказом начальника Генштаба, а не Главнокомандующего: Зеленский изменил порядок перемещения и направления определенных категорий военных

08:40, 19 июля 2023
Владимир Зеленский подписал изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.
Приказом начальника Генштаба, а не Главнокомандующего: Зеленский изменил порядок перемещения и направления определенных категорий военных
Фото: mil.gov.ua
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Владимир Зеленский 18 июля подписал Указ №439/2023, которым внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Так он определил, что в период действия военного положения перемещение определенных категорий военнослужащих осуществляется приказом начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а не по приказу Главнокомандующего ВСУ.

Напомним, согласно п. 110 Положения перемещение военнослужащих осуществляется в случае, когда увольнение их с должностей или назначение на другие должности относится к номенклатуре назначения разных должностных лиц.

Перемещение лиц рядового состава, сержантского и старшинского состава при наличии обоснованных оснований с учетом выводов аттестования, рекомендаций их непосредственных и прямых начальников из ходатайств командиров (начальников), поднявших вопроса о перемещения, осуществляется:

  • между соединениями, воинскими частями, оперативными командованиями – приказами должностного лица, которому подчинены соответствующие соединения, воинские части и оперативные командования;
  • между видами Вооруженных Сил Украины и воинскими частями, подчиненными начальникам структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, - приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (в соответствии с изменениями, подписанными 18 июля, такое перемещение во время войны теперь будет осуществляться приказом начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины);
  • между воинскими частями видов, родов войск (сил) Вооруженных сил Украины и воинскими частями, подчиненными Министерству обороны Украины, - приказом руководителя службы персонала Министерства обороны.

Также внесены изменения в п. 144 Положения, определяющего порядок направления военнослужащих в другие военные формирования. А именно, определено, что в период действия военного положения направления военнослужащих из Вооруженных Сил Украины в другие военные формирования с исключением из списков личного состава Вооруженных Сил Украины осуществляется по их согласию и оформляется приказами начальника Генерального штаба ВСУ, приказами руководителя службы персонала Министерства обороны.

То есть Владимир Зеленский определил, что во время войны соответствующие приказы будет издавать начальник Генштаба, а не Главнокомандующий. Напомним, начальником Гентштаба с 2021 года является Сергей Шаптала.

Автор: Наталья Мамченко

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