У Червоному Хресті стався внутрішній конфлікт щодо депортації українських дітей до рф

Заяви білоруського ЧХ не відображають позицію Червоного Хреста.

Джерело фото: Товариство Червоного Хреста України

У Міжнародній Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця відреагували на публічну заяву голови ЧХ Білорусі Дмитра Шевцова щодо допомоги організації в депортації українських дітей в Росію та його приїзд до окупованого Луганська й Донецька. Про це йдеться на сайті Міжнародної Федерації.

Представники організації стверджують, що не отримували інформації про візит і не займалися пов'язаною з ним діяльністю.

«Надзвичайні обставини цього візиту, зокрема використання символу, пов'язаного з однією зі сторін міжнародного збройного конфлікту в Україні, зачіпають фундаментальні принципи Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Візит та пов'язані з ним дії не було узгоджено з іншими компонентами руху, як того вимагають наші внутрішні правила та регламенти», – йдеться у заяві.

У організації повідомили, що висловили «серйозне занепокоєння» білоруському Червоному Хресту та закликали припинити подібну діяльність.

Крім того, у Федерації заперечили зв'язок з Шевцовим і підкреслили, що він не представляє Червоний Хрест або будь-який інший компонент Руху, а його заяви не відображають позицію Червоного Хреста.

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