Відновлення декларування розглянуть на найближчому засіданні парламенту

Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне відновлення декларування, - голова антикорупційного Комітету Ради.

Фото: ВРУ

Верховна Рада збирається на найближчому засіданні розглянути відновлення декларування.

Про це повідомила голова Комітету Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

«Крига скресла: за ініціативи Давида Арахамії, Олександра Корнієнка та моєї пропонуватимемо парламенту включити в порядок денний найближчого засідання законопроект 8071 про відновлення декларування і перевірок декларацій! Сподіваюся на підтримку усіх фракцій і груп», - заявила вона.

Нагадаємо, посли країн G7 дали Україні час до 30 вересня на відновлення декларування і спрощення можливості НАБУ прослуховувати розмови.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що готується до відновлення обов’язкового декларування та проведення повних перевірок декларацій.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.