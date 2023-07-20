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Пропонували демобілізацію за $7 тисяч: викрили начальника відділу Служби судової охорони і посадовця військового госпіталю

18:52, 20 липня 2023
Військовий мав пройти лікування у госпіталі через фіктивну проблему, а потім, на підставі підробленої виписки, пройти військово-лікарську комісію, яка б звільнила його зі служби «за станом здоров’я».
Пропонували демобілізацію за $7 тисяч: викрили начальника відділу Служби судової охорони і посадовця військового госпіталю
Фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідування повідомили про підозру начальнику відділу Служби судової охорони та завідувачу одного з відділень Головного військового клінічного госпіталю. Вони за гроші пропонували військовослужбовцям звільнення від проходження служби начебто за станом здоров’я.

Як повідомляє Бюро, працівник судової охорони товаришував з лікарем військового госпіталю та вирішив заробити на цьому знайомстві. Він зокрема знайшов військовослужбовця, який висловлював небажання служити та запропонував йому за 7 тисяч доларів США допомогу з демобілізацією.

Зазначається, що для цього військовий мав пройти лікування у госпіталі через фіктивну проблему зі здоров’ям «під наглядом» завідувача відділення. Потім, на підставі підробленої виписки, пройти військово-лікарську комісію, яка б звільнила його зі служби за станом здоров’я.

Працівника судової охорони затримали під час отримання коштів.

Наразі повністю задокументовано штучну госпіталізацію одного військового до лікарні з нібито «хворобою серця». Тривають слідчі для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів з військовослужбовців.

Обом учасникам оборудки повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

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