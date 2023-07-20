Предлагали демобилизацию за $7 тысяч: разоблачили начальника отдела Службы судебной охраны и чиновника военного госпиталя

Военный должен был пройти лечение в госпитале из-за фиктивной проблемы, а затем, на основании поддельной выписки, пройти военно-врачебную комиссию, которая уволила бы его со службы «по состоянию здоровья».

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику отдела Службы судебной охраны и заведующему одним из отделений Главного военного клинического госпиталя. Они за деньги предлагали военнослужащим освобождение от прохождения службы якобы по состоянию здоровья.

Как сообщает Бюро, работник судебной охраны дружил с врачом военного госпиталя и решил заработать на этом знакомстве. Он в частности нашел военнослужащего, выражавшего нежелание служить и предложил ему за 7 тысяч долларов США помощь с демобилизацией.

Отмечается, что для этого военный должен был пройти лечение в госпитале из-за фиктивной проблемы со здоровьем «под наблюдением» заведующего отделением. Затем, на основании поддельной выписки, пройти военно-врачебную комиссию, которая уволила бы его со службы по состоянию здоровья.

Работник судебной охраны был задержан при получении средств.

Сейчас полностью задокументирована искусственная госпитализация одного военного в больницу с якобы «болезнью сердца». Продолжаются следователи для установления других возможных фактов получения взяток от военнослужащих.

Обоим участникам сделки сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

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