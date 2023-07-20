Получил повестку: в ТЦК объяснили, что нужно делать дальше и какие готовить документы

После получения повестки нужно в указанное время прибыть в ТЦК и взять с собой документы.

Фото: zn.ua

Военнообязанным после получения повестки необходимо явиться в военкомат для уточнения данных. Об этом заявил представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин в интервью «Украинскому радио Полтава».

По его словам, на повестке должно быть указано время и дата прибытия в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Военнообязанному необходимо взять с собой военные и личные документы. В случае, если у мужчины есть основания для отсрочки, соответствующие документы также нужно принести.

«Если гражданин не имеет права на отсрочку, его направляют для прохождения военно-врачебной комиссии, чтобы определить его степень годности. После завершения комиссии он признается пригодным или непригодным», - заявил представитель ТЦК и СП.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», стало известно, где военнообязанных будут ждать с повестками с 1 июня.

Ранее Рада поддержала законопроект о расширении перечня лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

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