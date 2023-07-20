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Отримав повістку: у ТЦК пояснили, що потрібно робити далі і які готувати документи

23:29, 20 липня 2023
Після отримання повістки необхідно у зазначений час прибути у ТЦК та взяти з собою документи.
Отримав повістку: у ТЦК пояснили, що потрібно робити далі і які готувати документи
Фото: zn.ua
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Військовозобов’язаним після отримання повістки необхідно з’явитися у військкомат для уточнення даних. Про це заявив представник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в інтерв’ю «Українському радіо Полтава».

За його словами, на повістці мають бути зазначені час і дата прибуття до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Військовозобов'язаному необхідно взяти з собою військові та особисті документи. У разі, якщо особа має підстави для відстрочення, відповідні документи також потрібно принести.

 «Якщо громадянин не має права на відстрочку, його направляють для проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити його ступінь придатності. Після завершення комісії він визнається придатним чи непридатним», — заявив представник ТЦК та СП.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», стало відомо, де на військовозобов’язаних чекатимуть з повістками з 1 червня.

Раніше Рада підтримала законопроєкт про розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

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