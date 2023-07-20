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Обстріл Одеси: з'явилося відео перших хвилин після атаки

19:50, 20 липня 2023
Показали відеокадри з камер поліцейських, які перші прибули на місце атаки.
Обстріл Одеси: з'явилося відео перших хвилин після атаки
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У МВС показали, що відбувалося у перші хвилини після обстрілу Одеси 20 липня. Зазначимо, що ворог вже третю ніч не дає спокою одеситам.

"Зі зруйнованого будинку було чути крики про допомогу. Щоб евакуювати людей, патрульні одразу почали розбирати уламки будівлі", - розповіли правоохоронці.

Як зазначають в МВС, вдалося витягти з-під завалів декількох громадян та перемістити їх в безпечне місце.

"Один з потерпілих отримав численні осколкові поранення, йому надали першу домедичну допомогу. Є постраждалі та, на жаль, загиблий", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що під час обстрілу Одеси рф пошкодила будівлю консульства Китаю.

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