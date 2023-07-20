Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Андрій Смирнов про підсумки розгляду звіту ДСА на засіданні ВРП: «Необхідність законодавчих змін в роботі Вищої ради правосуддя очевидна»

Заступник керівника ОП Андрій Смирнов про підсумки засідання ВРП щодо звіту голови ДСА: «Щиро сподіваюся, що члени ВРП, які вирішили залишити на посаді людину, яка скомпрометувала себе у звʼязках з фігурантами справи Князєва, прийняли це рішення самостійно, а не внаслідок результату можливої кругової поруки».

ВККС відновила два конкурси на посади суддів, які не були завершені попереднім складом Комісії

Відновлено конкурси на 35 вакантних посад суддів місцевих судів та 7 вакантних посад суддів в судах Донбасу.

ВККС відновлює процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів: хто буде першим

Першими оцінювання будуть завершувати судді - «п’ятирічки» та судді, які раніше отримали висновки ГРД.

Відновлення декларування розглянуть на найближчому засіданні парламенту

Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне відновлення декларування, - голова антикорупційного Комітету Ради.

«Чому платники податків інших країн мають вас утримувати»: у Мінфіні розповіли, які питання виникають до України у партнерів

Міністр фінансів Сергій Марченко: Виборці у США не розуміють, чому Сполучені Штати як країна має утримувати наших пенсіонерів, лікарів, учителів.

  1. В Україні

Викрали та катували людину: двох харків'ян засудили до 7 років ув’язнення

21:44, 20 липня 2023
У 2014 році засуджені помилково ідентифікували громадянина як учасника «Автомайдану», викрали та побили його.
Викрали та катували людину: двох харків'ян засудили до 7 років ув’язнення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора двоє мешканців Харкова були визнані винними у вчиненні ряду злочинів, зокрема катуванні, хуліганстві, викраденні людини та незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів і мітингів, – повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Кожного з них засуджено до 7 років позбавлення волі.

«Прокурори у суді довели, що ввечері 21 січня 2014 року біля станції метро «Петрівка» у м. Києві засуджені разом з іншими особами, залученими керівником «Оплоту», напали на учасників «Автомайдану». Вони застосовували предмети, заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних ушкоджень. Під час нападу підозрювані помилково ідентифікували громадянина як учасника «Автомайдану». Вони викрали його та перемістили в один з автобусів, на яких вранці приїхали з Харкова до Києва. Нападники вивезли чоловіка в лісову місцевість в районі станції метро «Бориспільська» в м. Києві.

Там в нічний час 22 січня 2014 року потерпілого незаконно, проти його волі утримували в наметі. Керівник «Оплоту» особисто його катував, мучив та застосовував інші насильницькі дії, з метою отримання інформації про обставини щодо організації та діяльності «Автомайдану»», – йдеться у повідомленні.

Оскільки засуджені тривалий час переховувалися в Російській Федерації від органів слідства та суду, щодо них судовий розгляд проводився за спеціальною заочною процедурою.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду