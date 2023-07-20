Викрали та катували людину: двох харків'ян засудили до 7 років ув’язнення

У 2014 році засуджені помилково ідентифікували громадянина як учасника «Автомайдану», викрали та побили його.

За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора двоє мешканців Харкова були визнані винними у вчиненні ряду злочинів, зокрема катуванні, хуліганстві, викраденні людини та незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів і мітингів, – повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Кожного з них засуджено до 7 років позбавлення волі.

«Прокурори у суді довели, що ввечері 21 січня 2014 року біля станції метро «Петрівка» у м. Києві засуджені разом з іншими особами, залученими керівником «Оплоту», напали на учасників «Автомайдану». Вони застосовували предмети, заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних ушкоджень. Під час нападу підозрювані помилково ідентифікували громадянина як учасника «Автомайдану». Вони викрали його та перемістили в один з автобусів, на яких вранці приїхали з Харкова до Києва. Нападники вивезли чоловіка в лісову місцевість в районі станції метро «Бориспільська» в м. Києві.

Там в нічний час 22 січня 2014 року потерпілого незаконно, проти його волі утримували в наметі. Керівник «Оплоту» особисто його катував, мучив та застосовував інші насильницькі дії, з метою отримання інформації про обставини щодо організації та діяльності «Автомайдану»», – йдеться у повідомленні.

Оскільки засуджені тривалий час переховувалися в Російській Федерації від органів слідства та суду, щодо них судовий розгляд проводився за спеціальною заочною процедурою.

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