Похитили и пытали человека: двух харьковчан приговорили к 7 годам заключения

В 2014 году осужденные ошибочно идентифицировали гражданина как участника "Автомайдана", похитили и избили его.

По публичному обвинению Офиса Генерального прокурора двое жителей Харькова были признаны виновными в совершении ряда преступлений, в частности пытках, хулиганстве, похищении человека и незаконном препятствовании организации или проведению собраний и митингов, – сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Каждый из них приговорен к 7 годам лишения свободы.

«Прокуроры в суде доказали, что вечером 21 января 2014 года возле станции метро «Петровка» в г. Киеве осужденные вместе с другими лицами, привлеченными руководителем «Оплота», напали на участников «Автомайдана». Они применяли предметы, заранее заготовленные для нанесения телесных повреждений. Во время нападения подозреваемые ошибочно идентифицировали гражданина как участника «Автомайдана». Они похитили его и переместили в один из автобусов, на которых утром приехали из Харькова в Киев. Нападавшие вывезли мужчину в лесную местность в районе станции метро «Бориспольская» в г. Киеве.

Там в ночное время 22 января 2014 года потерпевшего незаконно, против его воли удерживали в палатке. Руководитель «Оплота» лично его пытал, мучил и применял другие насильственные действия, с целью получения информации об обстоятельствах по организации и деятельности «Автомайдана»», – говорится в сообщении.

Поскольку осужденные длительное время скрывались в Российской Федерации от органов следствия и суда, в отношении них судебное разбирательство проводилось по специальной заочной процедуре.

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