росія завдала нового удару по Одесі, в центрі міста виникла пожежа

У ніч проти 20 липня російські окупаційні війська вдарила по Одесі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Сергій Кіпер на своєму Telegram-каналі.
За його словами, внаслідок атаки ворога в середмісті Одеси спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів, а також є руйнування.
«Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. На місці працюють відповідні служби», - йдеться у повідомленні голови ОВА.
Також він повідомив про «приліт» в області.
Нагадаємо, що раніше російські терористи вдарили по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136". Внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
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