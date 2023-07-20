росія завдала нового удару по Одесі, в центрі міста виникла пожежа

Ворог також атакував і Одеську область.

Фото: zn.ua

У ніч проти 20 липня російські окупаційні війська вдарила по Одесі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Сергій Кіпер на своєму Telegram-каналі.

За його словами, внаслідок атаки ворога в середмісті Одеси спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів, а також є руйнування.

«Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. На місці працюють відповідні служби», - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Також він повідомив про «приліт» в області.

Нагадаємо, що раніше російські терористи вдарили по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136". Внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

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