россия нанесла новый удар по Одессе, в центре города возник пожар

Враг также атаковал и Одесскую область.

Фото: zn.ua

В ночь на 20 июля российские оккупационные войска нанесли ударил по Одессе. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергея Кипер на своем Telegram-канале.

В результате атаки в центре Одессы начался пожар площадью 300 квадратных метров, есть также разрушения.

«Известно о двух госпитализированных пострадавших. На месте работают соответствующие службы», - говорится в сообщении главы ОВА.

Также он сообщил о «прилете» в области.

Напомним, что ранее российские террористы ударили по Одесской области "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу и дроны "Shahed-136". В результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов.

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