В Киеве как потенциальные укрытия рассматривают подземные помещения и просторы

По словам заместителя главы КГГА, это позволит увеличить количество защитных сооружений, в частности, на тех локациях, где необходимы новые укрытия в пешем доступе.

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Подземные помещения и просторы в Киеве рассматривают как потенциальные укрытия. Как отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, это позволит увеличить количество защитных сооружений, в частности, на тех локациях, где необходимы новые укрытия в пешем доступе. Кроме того, проводится коммуникация с владельцами и методологическая работа.

«Различные с точки зрения собственности и управления, а также технических характеристик типы потенциальных укрытий требуют отдельного алгоритма работы. Районы проводят осмотры таких помещений, проводят методическую работу с владельцами и управляющими относительно оснащения и последующего регламента работы тому подобное. Мы рассчитываем на сознательную позицию частных структур, ведь вопрос защиты от вражеских обстрелов актуален как никогда. На местах продолжают устранять замечания, полученные по результатам проверок за участием Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и подразделений Нацполиции. Не прекращаем прорабатывать обращения киевлян, касающиеся карты укрытий, доступа к ним и санитарного состояния», – сказал Петр Пантелеев.

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